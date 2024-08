Confira lista de artistas que treinaram ginástica artística antes da fama

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2024 - 10:00 Para compartilhar:

O Brasil é o país da Ginástica Artística! Foi assim que o brasileiro se sentiu na última terça-feira, 30, após a conquista inédita de Rebeca Andrade, Julia Soares, Jade Barbosa, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira na Olimpíada de Paris 2024. A equipe ganhou a primeira medalha por equipes na história da ginástica artística do país nas Olimpíadas.

O resultado emocionou ex-atletas da modalidade, vários famosos e internautas, que parabenizaram as ginastas nas redes sociais.

A ginástica artística já foi o sonho de muitas artistas durante a infância. Confira lista de seis celebridades que praticaram o esporte antes da fama.

Alice Wegmann

Bem antes de se tornar atriz de sucesso, Alice Wegmann, 28 anos, praticou ginástica artística, sendo atleta federada dos 3 aos 11 anos. Ela chegou a ser campeã estadual pelo Rio de Janeiro e disputou o Campeonato Brasileiro. A atleta mirim fez ginástica artística durante oito anos e chegou a treinar no Clube do Flamengo, no Rio de Janeiro, ao lado de Daniele Hipólyto e Jade Barbosa.

Alice comemorou a conquista das ginastas na Olimpíada de Paris.

“Minha criança interior vibrando pelas nossas atletas. Muito, muito, muito orgulhosa! Parabéns meninas, todo amor do Brasil pra vocês. E que os esportes recebam mais reconhecimento, tenham mais visibilidade e movimentem mais e mais pessoas por aqui!”, escreveu ela na legenda ao publicar uma foto do e

Bianca Rinaldi

Mesmo antes de se tornar paquita, em 1990, e iniciar a carreira artística, Bianca Rinaldi, 49 anos, se dedicava a uma rotina intensa de treinos como ginasta. A atriz fez ginástica artística e rítmica dos 5 aos 12 anos e até treinou na Bulgária, quando sonhava em participar de uma Olimpíada.

Carolina Dieckmann

Carolina Dieckmann, 45 anos, praticava a modalidade de maneira recreativa, lá pelo ano de No início da década de 1990. A atriz revelou que não tinha o sonho de se profissionalizar no esporte.

A artista também comemorou a conquista da seleção brasileira de ginástica na Olimpíada de Paris.

“Meninas, vocês emocionam o nosso país! Obrigada, mil vezes obrigada! Parabéns pela medalha olímpica!”, escreveu ela no Instagram.

Jennifer Dias

Jennifer Dias, que se destacou em papéis em “Malhação – Vidas Brasileiras” e “Rensga Hits!”, descobriu habilidades como ginasta quando era bem pequenininha. Ela contou que saiu da escola pública após conseguir bolsa de estudo integral em uma instituição particular justamente porque era atleta de ginástica rítmica.

Renata Del Bianco

Renata Del Bianco, 38 anos, que brilhou como atriz em “Chiquititas” e no humorístico “A Praça é Nossa”, ambos do SBT, tinha o sonho de ser ginasta. A influenciadora treinava no Clube Pinheiros e queria disputar uma olimpíada. Seu exemplo, claro, era a romena Nadia Comăneci.

Thais Fersoza

Thais Fersoza conquistou seu primeiro trabalho como atriz justamente interpretando uma ginasta, aos 12 anos, quando viveu Ângela, em “Malhação” (1997). Ela começou a treinar no clube do Flamengo e contou que o teste era um verdadeiro “intensivão”, mas tinha de ter noção da postura de atleta para viver a personagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alice Wegmann (@alicewegmann)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)