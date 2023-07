Confira imagens do tubarão-elefante, considerado o segundo maior do mundo, em Portugal

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/07/2023 - 16:25 Compartilhe

Um tubarão-elefante, também conhecido como tubarão-frade, foi fotografado em uma zona do parque eólico de Viana do Castelo, em Portugal. A espécie é considerada a segunda maior do mundo, podendo chegar a 10 metros de comprimento.

O que aconteceu:

As imagens do animal foram publicadas no domingo, 18, pela DGRM (Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos);

A publicação, feita no perfil do Facebook da DGRM, informa que o tubarão-elefante não é perigoso e se alimenta de “krill”, plâncton e ovas de peixe. “Na foto, veja um exemplar recentemente fotografado. Normalmente são avistados onde a água é mais rica em alimento e não mostram receio em se aproximar de pessoas ou embarcações”, acrescenta;

O texto da DGRM ainda ressalta que a espécie “abre a sua enorme boca, aspira a água e retém o alimento, podendo filtrar mais de duas mil toneladas de água por hora”. “Apesar do seu tamanho e lentidão (eles se deslocam a cerca de 3,7 km por hora)”, acrescenta;

Além disso, o tubarão-elefante é visto dando saltos para fora da água, assim como os golfinhos.

