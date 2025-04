Confira filmes religiosos para assistir no feriado de Sexta-feira Santa

Além de estar reunido com a família para celebrar a Sexta-feira Santa — data religiosa que rememora a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo —, a reportagem de IstoÉ Gente reúne filmes religiosos baseados em histórias reais, ideais para aproveitar o feriadão com uma mensagem simbólica da data. Confira!

Cartas para Deus

Inspirado em história real, o drama conta a história de um menino de oito anos que luta contra um câncer. Mesmo que muita gente duvide da sua recuperação, o menino não deixa de acreditar e começa a escrever suas orações em forma de cartas para seu amigo, Deus. Buscando um sentido para a vida, um carteiro encontra os papéis do garoto e resolve ajudá-lo a mudar o destino de todos ao redor. Disponível na Netflix e na Prime Vídeo.

Entrevista com Deus

O drama segue os passos de Paul Asher, um jornalista que volta para casa após passar uma temporada no Afeganistão, onde era correspondente de guerra. Abalado, não consegue mais ser a mesma pessoa, até que encontra uma oportunidade única: entrevistar alguém que afirma ser Deus e encontrar respostas para as grandes questões existenciais que o assombram. Disponível na Apple TV e na Prime Vídeo.

A Forja: O Poder da Transformação

O longa recém-lançado que mobilizou a internet acompanha Isaiah, um jovem que terminou o ensino médio e passa o tempo entre o basquete e os videogames, até que acaba sendo desafiado por sua mãe solteira e um empresário de sucesso a começar um relacionamento com Deus. Ele então decide enfrentar seus erros, redescobrir sua fé e começar a trilhar um novo caminho. Disponível na Max.

Uma Vida com Propósito

O filme emocionante é baseado na história real e no diário de Rachel Joy Scott, a primeira estudante assassinada por Dylan Klebold e Eric Harris no massacre de Columbine, em 1999, nos Estados Unidos. Disponível na Apple TV.

Milagres do Paraíso

Protagonizado por Jennifer Garner, o filme conta a história real de uma família formada por um casal e três filhas. Um dia, uma das meninas começa a sentir fortes dores na região do abdome. Após muitos exames, a garota recebe o diagnóstico de um grave problema digestivo. A situação faz Christy, mãe dela, buscar a todo custo algum meio de salvar a vida da filha, ao mesmo tempo em que se afasta cada vez mais da crença em Deus. Disponível no Telecine e Sony One.

A Semana da Minha Vida

No musical, um adolescente que vive arrumando confusão é forçado pelo tribunal a escolher entre ir para um centro de detenção juvenil ou participar de um acampamento de verão religioso. Após escolher a segunda opção, o jovem se apaixona por uma moça e começa a mudar seu comportamento, descobrindo o que é o amor. Disponível na Netflix.

Você Acredita?

Um pastor é questionado por um morador de rua que encontra por acaso sobre sua crença em Deus, e passa a usar essa pergunta com seus fiéis, colocando a fé em ação. A partir daí, doze histórias diferentes se cruzam, cada uma com sua provação sobre até onde vai a fé em Deus de cada uma das pessoas envolvidas. Disponível na Prime Vídeo.