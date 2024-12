Confira dicas para visitar Roma durante o Jubileu 2025

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/12/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 16 DEZ (ANSA) – Por Gabriele Santoro – Roma, capital da Itália, é enorme. Os números dizem que é 12 vezes Paris, 13 vezes Barcelona, sete vezes Milão. Só o centro histórico (área da Unesco) mede 14 quilômetros quadrados, e as igrejas mais importantes para cristianismo nem sequer estão todas no coração da cidade.

Portanto, é fácil ficar desorientado durante o Jubileu de 2025, evento organizado a cada 25 anos que começa oficialmente na noite de 24 de dezembro de 2024, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, especialmente quando confrontado com a necessidade de percorrer grandes distâncias.

O peregrino, portanto, tendo chegado à cidade pelo meio que escolheu, deverá familiarizar-se com os transportes públicos locais, que nos últimos anos e também em vista do Jubileu estão sendo renovados e fortalecidos.

No entanto, o bilhete também poderá ser mais caro do que no passado: a partir de janeiro o normal poderá passar de 1,5 para 2 euros; o diário, de 7 para 9,4 euros; enquanto que o ticket de dois dias, de 12,5 para 16,7; o de três dias, de 18 para 24; e o bilhete semanal, de 24 a 32 euros.

O transporte público, porém, está equipado com “tap&go”, ou seja, é possível pagar o bilhete válido tanto para o ônibus quanto para o metrô com cartão de crédito diretamente a bordo: uma preocupação a menos, uma multa evitada.

O ônibus e o trem são certamente os meios de transportes mais pitorescos. Um em particular será inaugurado durante o Jubileu: é o Archeotram, um bonde cuidadosamente restaurado da década de 1930 que percorre os monumentos mais importantes da Roma Antiga.

Graças a um aplicativo o visitante poderá conhecer a história do que vê da janela.

Para se deslocar mais rápido, porém, muitos optarão pelo metrô, especialmente para chegar às quatro Basílicas Papais (São Pedro, São João de Latrão, Santa Maria Maggiore e San Paolo Fuori le Mura), bem cobertas pelas linhas “A”, “B” e “C”.

A “C”, em particular, em setembro de 2025 ganhará duas estações: Porta Metronia e Colosseo. Além disso, até ao Ano Santo, a cobertura de Internet estará assegurada em nove estações da linha “A”, bem como em 30 praças.

Além disso, poderá ser útil baixar os convenientes mapas de peregrinação do site oficial (https://www.iubilaeum2025.va/it.html) ou consultar o aplicativo disponibilizado.

Algumas estações já foram reformadas: Ottaviano e Cipro, perto do Vaticano, e Spagna, na famosa praça de mesmo nome. A utilização dos transportes públicos é também incentivada pela nova tarifa dos ônibus turísticos durante todo o período do Jubileu e que prevê um aumento drástico dos preços para as áreas mais centrais (+200%), apesar de um desconto nas regiões mais descentralizadas (-27%) e um bilhete de transporte público local por 1 euro (em relação aos 8 normais) para quem o utilizar.

Mas também existe a possibilidade de redução da tarifa para as categorias mais frágeis. Há também a opção do táxi, um serviço que em Roma nem sempre ganhou as manchetes pela sua eficiência, mas que beneficiará da iminente injeção de mil carros novos.

Caminhar a pé, como os peregrinos da antiguidade, é uma boa ideia para descobrir a cidade, e muitos jovens considerarão esta a melhor escolha. Além disso, a sinalização turística está sendo substituída: a nova será dotada de minutas e serão retiradas diversas sinalizações obsoletas.

Essa última opção é também uma boa forma de encontrar algo para comer ou beber, e certamente não faltam opções em Roma.

No entanto, para evitar ser vítima de aumentos desenfreados de preços, está a caminho uma iniciativa da confederação de comerciantes Confcommercio, com vouchers disponíveis que podem ser utilizados em bares e restaurantes a custos vantajosos.

“As especulações não serão tão fáceis de implementar como quando a procura turística tradicional aumentar”, declarou o gerente de recepção Agostino Miozzo, enfatizando que “o povo do Jubileu é composto por pessoas ‘normais'”.

Daí o duplo convite, aos peregrinos e comerciantes: “Olhem com especial atenção e não caiam em especulações, mas também não pensem que galinhas chegam a Roma para serem depenadas”, acrescentou.

Devido às necessidades de saúde, os gestores da organização preveem uma afluência massiva aos serviços de urgência, mesmo para as necessidades mais básicas como uma receita médica ou uma simples doença. Por esta razão, os diretores dos hospitais estão organizando estruturas paralelas para amortecer a onda de “códigos verdes”.

Ainda em relação às necessidades primárias, foram investidos 3 milhões de euros na requalificação e modernização de sanitários públicos (mais de 100 serviços), especialmente nos principais pontos de passagem turística. Três em particular integrarão instalações sanitárias e pontos de informação turística: os “PitStops” estarão localizados na Piazza di Spagna, na Piazza Sonnino em Trastevere e na Piazza della Città Leonina, ou seja, à sombra da Colunata de São Pedro.

No final do passeio, os peregrinos saberão que o metro “A” leva à basílica pela renovada Via Ottaviano e a nova Piazza Risorgimento, que se tornará um ponto de parada conveniente para quem se aproxima de São Pedro.

Outro lugar que muito provavelmente se tornará o centro da experiência de peregrinação será a Piazza Pia, o novo espaço pedonal de 7 mil metros quadrados entre o Vaticano e o Castelo de Santo Ângelo criado especialmente para o Ano Santo.

A poucas dezenas de metros de distância, na via della Conciliazione 3a, encontra-se a nova Área Oficial de San Pietro, o centro de acolhimento de peregrinos que antecipa a visita espiritual e cultural à Basílica, com funcionários que darão informações em vários idiomas e tecnologias que são atraentes até mesmo para os mais jovens. Uma recepção que preparará os fiéis para atravessarem a Porta Santa mais importante de todas, aquela que o papa Francisco abrirá na véspera do Natal. (ANSA).