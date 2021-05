Confira dicas para economizar a bateria do seu iPhone

Seu iPhone descarrega muito rápido? Confira algumas dicas da própria Apple para ele ficar mais tempo longe da tomada. Informações são do IG.

A primeira dica é ajustar o brilho da tela. Quanto mais luminosidade, mais bateria gasta. Você pode reduzir o brilho na “Central de Controle”. Uma boa opção é ativar o “Brilho Automático”, seguindo esse caminho: “Ajustes”, “Geral”, “Acessibilidade”, “Adaptações de Tela” e “Brilho Automático”.

Sempre que puder, use o Wi-Fi porque ele consome menos bateria do que as redes móveis, como a 3G, 4G e 5G. Outra dica é habilitar o modo “Pouca Energia”, recurso presente em sistemas a partir do iOS 9. Nessa função, você consegue prolongar a bateria quando ela estiver acabando. É fácil achar: “Ajustes” e “Bateria”.

Você também pode descobrir o que tem consumido mais a bateria do seu aparelho. Em “Ajustes” e depois “Bateria”, é possível checar os aplicativos e funções que mais gastam energia. Mais uma dica: impedir atividades em segundo plano ajuda bastante na duração da bateria. Para desabilitar, basta ir em “Ajustes”, “Geral” e “Atualização em 2º Plano” para clicar em “Inativo”.

Outro ponto que ajuda na economia da bateria é desligar a localização do seu aparelho. Vá em “Ajustes”, “Privacidade” e depois em “Serviços de Localização”. E se você desligar as notificações do seu iPhone ele também ficará mais tempo sem ir para a tomada. Lá em “Ajustes”, você procura por “Notificações” e desliga elas.

Para a Apple, além dessas dicas básicas, é importante ficar de olho no comportamento da bateria do seu aparelho ao longo do tempo. Por isso, sempre deixe seu iPhone atualizado, evite expor o aparelho em temperaturas extremas e remova a capinha antes de carregar.

