Confira dicas de como proteger o celular antes e depois da ação de criminosos

Atualmente, com diversos aplicativos e funções, o celular se tornou um objeto importante no nosso cotidiano, pois por meio dele conseguimos acessar o banco, nos comunicar com as pessoas, realizar compras etc. Por conta disso é importante que o aparelho tenha mecanismos de proteção. Confira algumas dicas:







A IstoÉ conversou Rodrigo Klocker Gabardo, que atua como product manager na empresa Navita de gestão de mobilidade e custos de TI, e ele afirmou que não devemos guardar nossas senhas em arquivos ou pastas dentro do celular, pois isso pode facilitar o acesso dos criminosos aos aplicativos. “Memorize suas senhas, afinal é melhor a ‘chateação de mudar de senha’ do que a ‘dor de cabeça de tê-la em mãos erradas’”.

Veja abaixo outras dicas do especialista:

Procure aplicativos de segurança, como o Privo, nos quais você pode definir a senha de desbloqueio do dispositivo e uma outra diferente para acessos aos aplicativos;

Não use as mesmas senhas;

Nunca ative a opção de instalar aplicativos de fontes desconhecidas. Os fabricantes de sistema operacional possuem um rigoroso processo de verificação, aprovação e publicação dos aplicativos nas lojas oficiais;

Desative os recursos padrões de tela bloqueada. Mesmo sem acesso à senha, é possível acessar conteúdo de tela bloqueada como SIRI,

Central de controle, Carteira, entre outros. O ideal é desativar esses recursos quando o dispositivo estiver bloqueado;

Ative a função de apagar todos os dados em caso de 10 tentativas sucessivas de acesso. Para isso é fundamental estar com a rotina de backup em dia;

Mantenha o seu iPhone localizável no app de buscas por até 24 horas mesmo que o dispositivo tenha sido desligado;

Ative a função de autenticação em dois fatores.

Confira dois vídeos feitos para dispositivos iPhone e Android que podem ter ajudar com algumas proteções:

Agora sabia o que fazer se você teve o celular roubado com todas essas barreiras de proteção:

Registre um boletim de ocorrência;

Acione os bancos e outras empresas importantes acessadas pelo telefone para se informar sobre os próximos passos;

Abre chamado para apagar aplicativos seguros (no caso de usuários do Privo);

Entre em contato com a operadora para bloquear o CHIP.

Depois disso é importante verificar se os criminosos usaram os seus dados pessoais. Para isso o Banco Central possui o site “Serviço Registrato”, pelo qual é possível saber se uma conta bancária ou um empréstimo foram feitos no seu nome.