Confira como será a missa do funeral do papa Francisco

CIDADE DO VATICANO, 26 ABR (ANSA) – A missa de corpo presente do papa Francisco, que faleceu aos 88 anos no último dia 21 de abril, acontece neste sábado (26), às 10h (horário local), em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano.

O rito marca o primeiro dia do Novendiali (novenário), os nove dias de luto e orações em honra ao argentino.

A liturgia, presidida pelo Decano do Colégio Cardinalício, cardeal Giovanni Battista Re, abre com a antífona, ou breve passagem, que diz: “Concedei-lhe, Senhor, o descanso eterno, e que a luz perpétua o ilumine”, seguida pelo ato penitencial, no qual os pecados são reconhecidos, e então a coleta, ou oração de abertura da missa.

No centro disso está a liturgia da palavra, que inclui a primeira leitura: “Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, constituído por Deus”, dos Atos dos Apóstolos.

Já o salmo responsorial será: “O Senhor é meu pastor: nada me faltará”; enquanto que na segunda leitura o religioso vai ler carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses: “Ele transformará o nosso corpo humilhado, para ser conforme ao seu corpo glorioso”; seguido da passagem do Evangelho segundo João: “Tu me segues”.

Após a homilia, a liturgia eucarística e a Súplica da Igreja de Roma, o celebrante asperge o corpo de Francisco com água benta e o incensa.

Na sequência todos cantam (antífonas): “Que os Anjos te acompanhem ao Paraíso, que os mártires te acompanhem na tua chegada e te conduzam à santa Jerusalém”.

Se a homilia for em italiano, as leituras e orações serão em vários idiomas. Embora todas as canções sejam em latim, a ladainha dos santos também está prevista durante a missa, ou seja, uma invocação solene aos santos que também são significativos para a liturgia.

Após a cerimônia, um cortejo fúnebre de cerca de seis quilômetros levará o corpo de Francisco pelas ruas do centro histórico de Roma até a Basílica de Santa Maria Maggiore, local do sepultamento, que será realizado de forma privada. (ANSA).