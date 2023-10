Confira como foi o casamento do bilionário que ‘fechou’ Fernando de Noronha

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2023 - 20:45 Compartilhe

O casamento do bilionário brasileiro Henrique Dubugras e Laura Fiuza aconteceu no último sábado, 7, depois do casal ter ‘fechado’ a ilha de Fernando de Noronha apenas para o casamento.

O casal alugou todas as pousadas da ilha para que os 600 convidados tivessem mais privacidade e tranquilidade. A festa teve início na quarta-feira, 4, e terminou na manhã do domingo, 8.

Alguns convidados postaram fotos durante a cerimônia, que foram compartilhadas no Instagram do próprio Henrique.

A atriz norte-americana Kiernan Shipka postou fotos do seu look e do casal. O sócio de Henrique, Pedro Franceschi, celebrou a união do casal.

Nas fotos é possível ver que Henrique e Laura estavam vestidos de branco. O noivo optou por usar óculos escuros durante a cerimônia.

Na manhã deste domingo, Dubugras postou uma foto para celebrar o ‘final perfeito’ da cerimônia.

Quem são os noivos

Henrique Dubugras tem 26 anos, é empreendedor e fundador da Brex, empresa focada em cartões de crédito corporativos. Ele apareceu na lista da Forbes dos mais ricos do mundo com fortuna estimada em R$7,5 bilhões.

Laura Fiuza é engenheira de software formada pela Universidade do Sul da Califórnia. Ela trabalhou em diversas empresas do Vale do Silício até o mês de março deste ano.

