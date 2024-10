Confira as receitas italianas mais amadas por estrangeiros

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/10/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 21 OUT (ANSA) – Uma pesquisa divulgada por ocasião do “World Pasta Day”, celebrado no próximo dia 25 de outubro, revelou que o macarrão à carbonara, a lasanha e a pasta ao sugo de pomodoro estão entre as receitas mais amadas pelos estrangeiros que visitam a Itália nas férias.

O estudo realizado pela associação Touring Club Italia para a Unione Italiana Food investigou a relação entre os turistas que visitam o país europeu e as massas para elaborar o ranking com as 10 receitas favoritas dos estrangeiras.

De acordo com os resultados, mais de um em cada dois proprietários de restaurantes (54%) declarou que pelo menos metade de seus clientes são estrangeiros e, de acordo com sete em cada 10 estabelecimentos (72%), a cultura gastronômica e do vinho de clientes do exterior aumentou.

Para as massas, o formato mais apreciado pelos turistas estrangeiros é, surpreendentemente pela falta de confiança com o jogo do garfo, a massa longa, com 46% das preferências, contra 17% que preferem a massa curta e 38% que não gostam.

Já no “Top 10” dos pratos de massa mais pedidos pelos estrangeiros estão spaghetti à carbonara (7,8), lasanha à bolonhesa (7) e macarrão ao sugo de pomodoro (6,9), que aparecem nas três posições respectivamente.

A classificação continua com spaghetti ao vôngole (6,8), bucatini à matriciana (6,7), spaghetti cacio e pepe (5,3), tortellini in brodo (4,3), pasta alla norma (3,8), Trofie ao pesto (3.4), Orecchiette con cime di rapa – folhas de nabo – (2.9).

“Na escolha de um destino turístico, as experiências gastronômicas e vitivinícolas têm agora um peso cada vez mais decisivo”, enfatiza Margherita Mastromauro, presidente dos fabricantes de massas da Unione Italiana Food.

Ainda de acordo com o estudo, cerca de 56% das embalagens de massas produzidas na Itália são exportadas, reforçando o sucesso da pasta italiana no exterior graças ao know-how dos fabricantes. Segundo Mastromauro, “os restaurantes italianos no mundo e em casa” fazem “pratos que transmitem o prazer e a alegria da comida mediterrânea”. (ANSA).