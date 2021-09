Confira as marcas alcançadas por Fred desde sua volta ao Fluminense No último domingo, o atacante passou Romário e se tornou o segundo maior artilheiro da história do Brasileirão

Na última partida do Fluminense, o Fred marcou gol na vitória do time e atingiu uma grande marca em sua carreira. O ídolo tricolor ultrapassou Romário e se tornou o segundo maior artilheiro da história do Brasileirão, com 155 gols. O LANCE! relembra as marcas alcançadas por Fred desde seu retorno ao Tricolor.

Fred retornou ao Fluminense em maio de 2020, mas nesta temporada de 2021 é que o artilheiro está alcançando novas grandes marcas na carreira. Neste ano, o ídolo tricolor passou Orlando Pingo da Guia e se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube, com 195 gols. Em primeiro lugar está Valdo com 319 gols marcados.

Na temporada, Fred tem 18 gols em 36 jogos disputados. Na última partida, o atacante marcou seu gol de número 401 na carreira. O ídolo é o 18º jogador que mais vezes vestiu a camisa tricolor, com 352 aparições e ainda tem condições de subir no ranking do clube.

Em Libertadores, Fred possui marcas importantes. O atacante é o segundo maior artilheiro brasileiro da história da competição, com 25 gols marcados. Pelo Fluminense, Fred está ao lado de Thiago Neves como o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube na Libertadores, com 28 partidas.

