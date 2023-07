Confira as fotos vencedoras do concurso ‘Olhares da Filantropia 2023’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/07/2023 - 16:14 Compartilhe

Na última semana, o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif) anunciou os vencedores do concurso “Olhares da Filantropia 2023“. O evento, que teve sua cerimônia de premiação no anfiteatro do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, celebrou e reconheceu as melhores fotografias que retratam iniciativas de políticas públicas e ações solidárias em quatro categorias: saúde, assistência social, educação e solidariedade.

O concurso, em sua primeira edição, recebeu inscrições de mais de 17 estados do Brasil, provando ser um espaço importante para que fotógrafos amadores e profissionais tenham a chance de exibir trabalhos que destacam projetos sociais transformadores e seus impactos positivos na sociedade. A comissão avaliadora foi composta por fotógrafos renomados como Sólon Ribeiro, Denise Camargo, Carlos Carvalho, Sinara Sandri, Paulo Lima e Lula Sampaio.

“Ficamos muito felizes com esse resultado. As fotos finalistas representam diferentes olhares da filantropia: o cuidado, a transformação social, a solidariedade. Em comum, todas as imagens retratam o verdadeiro significado da filantropia: o profundo amor à humanidade”, destaca Custódio Pereira, presidente do FONIF.

O público poderá visitar a exposição com todas as fotos finalistas, que ficará aberta até o dia 8 de agosto, no Hospital Sírio-Libanês, na Rua Dona Adma Jafet, 91 – Bela Vista – São Paulo – SP.

Confira abaixo os vencedores do “Concurso Olhares da Filantropia 2023”:

CATEGORIA – SOLIDARIEDADE

2º lugar – Marcos Antonio Esteves (RJ)

“A força faz a diferença mas a solidariedade muda o mundo para melhor. O flagrante de homens que não se conheciam juntos na chuva empurrando o carro que parou de funcionar de um senhor é sim um grande exemplo a ser seguido. Com um único guarda chuvas eles tentam se proteger e ajudar o motorista em apuros” .

1º lugar – Tiago Queiroz (SP)



“As irmãs Vanda Vicente de Souza, de 84 anos (no centro) e Neusa Vicente de Souza, de 80 anos recebem a visita das cuidadoras do Programa de assistência ao idoso (PAI). Tais profissionais realizam ação de entregas de lembrancinhas e visitas às casas de idosos assistidos pelo programa. O PAI é um programa municipal ligado ao SUS, gratuito e surgiu para atender idosos nas suas necessidades mais básicas, ir ao supermercado e cuidados médicos também”.

CATEGORIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL

3º lugar – Ronkaly Carlos Silvestre de Souza (RN)

“Pai e filho que organizam a ação vestidos de palhaço e comandando o dia de brincadeiras”.

2º lugar – Mariana Pereira Machado (SP)

“A foto foi realizada na Casa do Vovô, que tem mais de 40 anos de experiência na proteção social de alta complexidade (abrigo institucional), acolhendo idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os gêneros, residentes na cidade de Ribeirão Preto. O registro foi feito em uma festa de Carnaval, promovendo músicas ao vivo, interações entre os idosos, comidas gostosas e principalmente, momentos emocionantes”.

1º lugar – Daniel Kfouri (SP)

“Padre Júlio Lancellotti entrega um pão para pessoas em situação de rua na região da Mooca, em São Paulo, no dia 4 de maio de 2021. Neste dia o Brasil registrou 3.025 mortes por Covid-19 e totalizou 411.854 óbitos desde o início da pandemia. Todos os dias durante a pandemia o Pe. Júlio distribuiu em média 600 pães para o povo da rua”.

CATEGORIA – EDUCAÇÃO

3º lugar – Marcos Antonio Esteves (RJ)

“Dona Rita tem 86 anos e quando criança não teve a oportunidade de estudar, morava no interior do Espírito Santo sem escola próxima e foi alfabetizada em casa. Hoje, com a ajuda das amigas do Centro Espírita Oswaldo Cruz, no Alto Catete, em Nova Friburgo, está tendo a oportunidade de realizar seu sonho de voltar a estudar. Em uma pequena biblioteca, Dona Rita tem a chance de ler e compreender os livros que já foram tão distantes, mas que agora estão cada vez mais próximos”.





2º lugar – Marcos Arengheri (SP)

“Depois do auge da pandemia do Covid-19, onde todos ficaram trancados em suas casas, a retomada das atividades na educação infantil do Colégio Nossa Senhora do Rosário em sua unidade sem fins lucrativos, localizado no Bairro da Saúde na Comunidade Boqueirão SZ da capital paulista foi um frescor para estas crianças e famílias. A criança a pintar o que lhe veio à mente, dando cor a sua imaginação num mundo onde a educação iguala a todos na busca pelos direitos como pessoa. A firmeza de seus dedos ao segurar a folha e o lápis é a mesma firmeza de quem busca construir sua própria história e caminho”.

1º lugar – Tiago Queiroz (SP)

“O Ballet Paraisópolis, após ficar vários meses sem aulas presenciais, voltava no dia 4 de agosto de 2020 à rotina de ensaios usando parte do espaço do antigo Centro Dia de Idosos do bairro, na Rua Itamotinga, uma espécie de “QG” de combate ao Coronavírus, nos anos duros de pandemia de COVID-19. As bailarinas e bailarinos são rapazes e moças da comunidade, e na época estavam ávidos para voltarem aos ensaios presenciais”.

CATEGORIA – SAÚDE

3º lugar – Alcione Pires Mangueira (CE)

“Em qualquer tempo e a qualquer hora, não importa a distância e nem os obstáculos, nós ultrapassamos os limites, as fronteiras e doamos de nós o melhor para levar apoio, amor e solidariedade àqueles que necessitam. Onde houver uma vida haverá a nossa presença para levar a esperança e a nossa força.”

2º lugar – Marieli Prestes (PR)

“Centro Cirúrgico. Espaço único que alia cuidado, conhecimento e técnica precisa. Representa esperança, apreensão, mas também rotina. Profissionais e pacientes dividem o espaço, protagonizam sonhos e têm suas vidas transformadas a cada procedimento. Na foto, Lívia Leão, ortopedista pediátrica, antes de iniciar um procedimento no Hospital Pequeno Príncipe.”

1º lugar – Michel Corvelo (RS)

“A fotografia escolhida foi realizada no dia 21 de janeiro de 2021, data em que chegou a vacina para combater o vírus da covid-19 na aldeia Kaingang Gyró, localizada na colônia de Pelotas. Na imagem, profissionais da saúde e o Cacique Pedro Salvador, caminham em sentido às moradias da aldeia, portando o antídoto do vírus com todo cuidado, para o povo indígena que aguardava há meses pela chegada desse momento”.

