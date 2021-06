Confira as datas e horários dos duelos entre Fluminense e Cerro Porteño pelas oitavas da Libertadores Primeiro duelo está marcado para o dia 13 de julho, e o Tricolor das Laranjeiras decidirá em casa no dia 20 de julho (terça-feira), véspera do aniversário do clube, no Maracanã

Após o sorteio que definiu os confrontos das oitavas de finais da Copa Libertadores, a Conmebol definiu as datas, locais e horários dos duelos. Com isso, o Fluminense jogará a primeira partida contra o Cerro Porteño no dia 13 de julho (terça-feira), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai. O jogo de volta está marcado para 20 de julho (terça-feira), véspera do aniversário do clube, no mesmo horário, no Maracanã.

As duas partidas terão transmissão exclusiva da ConmebolTV e em tempo real pelo LANCE!. O Tricolor terminou a primeira fase na liderança o Grupo D com 11 pontos (61,1% de aproveitamento). Na última rodada, uma vitória que encheu o torcedor de orgulho diante do River Plate por 3 a 1 em pleno Monumental de Nuñez. Até o momento, o time marcou 10 gols e sofreu 7 em sua campanha na competição continental.

Vale destacar que caso a equipe se classifique para as quartas de finais enfrentará o vencedor do duelo entre Vélez Sarsfield e Barcelona de Guayaquil. Desse lado da chave, também estão os confrontos Olímpia-PAR x Internacional e Flamengo x Defensa y Justicia.

Antes disso, a equipe dirigida por Roger Machado terá pela frente dois duelos contra o RB Bragantino pela terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro será nesta noite, às 21h30, no Maracanã, com transmissão em tempo real do LANCE!. A volta está marcada para a próxima quarta, dia 9, no mesmo horário, no Nabi Abi Chedid.

Final da Libertadores será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU) (Foto: Divulgação / Conmebol)

