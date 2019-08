Confira as atuações do Botafogo na derrota para o Corinthians

GATITO: Evitou uma goleada com grandes defesas, principalmente no primeiro tempo. NOTA 7

MARCINHO: Perdido na defesa e nulo no ataque. Acertou uma cobrança de falta na trave. NOTA 5

MARCELO: Não comprometeu, mas foi discreto. Acertou uma cabeçada na trave. NOTA 6

GABRIEL: Deveria ter se antecipado a Boselli no primeiro gol do Corinthians. Teve atuação ruim. NOTA 5

GILSON: Pedrinho fez barba, cabelo e bigode pelo seu lado da defesa. Falhou nos dois gols sofridos. NOTA 3

GUSTAVO BOCHECHA: Muito lento nas transições para o ataque, apesar de preciso no passe. NOTA 5,5

RHUAN: Estreando entre os profissionais, mostrou habilidade, mas, isolado, pouco pôde fazer. NOTA 6

CÍCERO: Muito mal, só teve destaque quando discutiu com Gilson. NOTA 4

RICKSON: Nada conseguiu produzir no ataque. NOTA 5

LUIZ FERNANDO: Sumido na maior parte do jogo, parecia mero espectador em campo. NOTA 4

MARCOS VINICIUS: Entrou no fim e pouco fez. SEM NOTA

DIEGO SOUZA: Outro que esteve apagado. Muito lento, não ofereceu perigo ao adversário NOTA 5,5

RODRIGO PIMPÃO: Depois de péssimo primeiro tempo, saiu no intervalo. NOTA 4

LUCAS CAMPOS: Não foi brilhante, mas arriscou muito e criou uma boa chance. NOTA 5,5