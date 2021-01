Confira a situação dos clube de Santa Catarina na Série B Chapecoense, Avaí e Figueirense estão em momentos opostos na reta final do torneio nacional

A reta final da Série B se aproxima e, enquanto alguns clubes brigam ponto a ponto pelo acesso, outros focam suas disputas na sobrevivência e tentam afastar o quanto antes o risco de rebaixamento.

Nesta edição, três clubes catarinenses estão na competição e lutam por objetivos distintos nas últimas seis rodadas. Confira abaixo o cenário de cada clube:

Chapecoense – Em relação aos rivais, a Chape é que tem a vida mais tranquila. Em campanha irretocável de Umberto Louzer e seus comandados, o Verdão do Oeste está empatado na liderança com o América-MG e precisa de sete pontos para assegurar a sua vaga sem depender de ninguém.

Avaí – Um dos maiores investimentos da competição, o Avaí decepciona. Sem resultado dentro e campo, o Leão está na 9ª posição, com 44 pontos, sete a menos que o Juventude, primeiro time do G4. Para sonhar com o acesso, o time da Ressacada precisa ter um desempenho impecável e torcer por tropeços.

Figueirense – A situação mais delicada é do Figueirense. Em campanha de reação, o Furacão está na 16ª posição, com 35 pontos. Para ficar na Série B, o time precisa de pelo menos 10 a 12 pontos.

