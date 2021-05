Confira a provável escalação da Chapecoense para a final do Catarinense

A Chapecoense está pronta para a final do Campeonato Catarinense. Nesta terça-feira, o técnico Mozart Santos realizou o último treino e agora se prepara para encarar o Avaí, na Arena Condá.

A principal novidade para a decisão é o volante Alan Santos, que está recuperado de entorse no joelho, treinou e pode ser que comece a partida entre os titulares.

No ataque, a esperança é a dupla Anselmo Ramon e Perotti, que estão afinados e na seca por mais bolas na rede.

Com o revés na ida, a Chapecoense precisa vencer o seu duelo para ficar com a taça do Catarinense.

Confira a provável escalação: Keiller; Matheus Ribeiro, Laércio, Derlan e Busanello; Léo Gomes (Alan Santos) e Anderson Leite; Mike, Fabinho, Anselmo Ramon e Perotti.

