Confira a previsão para todos os signos no fim de semana do Natal

O fim de semana prolongado com o Dia de Natal promete ser recheado de quitutes saborosos, com direito a mesa posta com coração de mãe, embora o tio do pavê seja inevitável. Neste ano, a festa família, que surgiu como uma versão cristianizada de ritos pagãos para celebrar o Solstício de Inverno, no Hemisfério Norte, conta com astral que favorece os encontros, a revisão da fé e, claro, as comilanças.

A Lua Crescente ganhará corpo entre os signos de Touro e Gêmeos, enquanto o comunicativo Mercúrio – que está atualmente em movimento retrógrado aparente – retorna ao devoto signo de Sagitário. Assim, entre as garfadas favorecidas pela Lua taurina, que dá o ar da graça até a manhã do dia 24, e as conversas produtivas da Lua geminiana, presente no céu da véspera de Natal e também ao longo do dia 25, o astral também pede calma para falar sobre crenças e ideologias.

Com Mercúrio retornando ao signo do idealista arqueiro zodiacal, vale reforçar: evite as discussões polêmicas, as conversas sobre diferenças políticas e os conflitos de valores. É hora de manter o foco na generosidade do Sol capricorniano, aproveitando também que, na segunda-feira, dia 25, Vênus e Netuno chegam ao aspecto exato de uma harmonia celeste bastante auspiciosa para a prática da empatia e da compaixão.

Por isso, independentemente de uma religião, crença específica ou até da total ausência de religiosidade, é sempre válido aproveitar o momento de celebração para reconhecer o quão rica é a experiência da vida aqui no pálido ponto azul. Nesse nosso lar chamado de Terra, são muitas as histórias: os celtas adornavam suas casas com guirlandas para fazer referência à sucessão de estações do ano; os vikings veneravam o deus Odin cruzando o céu para distribuir presentes com seu cavalo mágico, Sleipnir; os egípcios celebravam o nascimento do filho do deus Sol, Hórus, entre tantos outros mitos cujo simbolismo é riquíssimo.

Então, lembre-se do real significado das trocas de presentes e das orgias gastronômicas desta época do ano. É hora de comemorar conquistas e planejar o futuro. E, sobre o que está por vir, só há uma certeza: a vida é feita, sobretudo, de pessoas e de emoções genuínas.

Boas Festas!

Observe: na noite do sábado, dia 23, a Lua Crescente estará com cerca de 90% do corpo iluminado, ficando visível ao Leste, desde o pôr do Sol até quase às 3h da manhã do domingo, dia 24. Entre a Constelação de Áries e a Constelação de Touro, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste alinhada a Algol, a estrela Beta da Constelação de Perseu. À noite, quando retornar ao céu, o nosso satélite natural estará quase completamente iluminado. Assim, poderá ser visto em meio à Constelação de Touro, praticamente ao lado de Aldebaran, a estrela Alfa do mítico bovino estelar até depois das 3h30 da manhã da segunda-feira, dia 25.

No Dia de Natal, a noite será iluminada pela Lua Crescente – já quase Lua Cheia – que, ainda nas dependências da Constelação de Touro, estará também alinhada a Bellatrix, a estrela Gama da Constelação de Órion. Dessa maneira, a rainha da noite cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada.

Áries: tenha senso de prioridade e evite as palavras mal colocadas, ariano. É importante estar atento à sua comunicação.

Touro: o seu carisma está em alta, taurino. Aproveite esses dias para cuidar melhor de você, mas sem precisar gastar muito.

Gêmeos: você está mais introspectivo, geminiano. O astral pede para você refletir mais e se dedicar à sua espiritualidade.

Câncer: evite a exposição desnecessária, canceriano. É hora de você se preservar mais e cuidar da sua energia.

Leão: faça planos, mas evite se prender demais às formalidades, leonino. É hora de ser aberto e receptivo, evitando exigir demais dos outros.





Virgem: ouça mais e fale menos, virginiano. Especialmente no que tange temas polêmicos, o momento pede mais observação e menos ação.

Libra: você está reflexivo e bastante voltado ao seu autodesenvolvimento, libriano. Aproveite para reforçar a sua fé.

Escorpião: os seus relacionamentos estão em destaque, escorpiano. Saiba compartilhar com as pessoas, sendo justo e paciente.

Sagitário: procure estreitar laços com quem vale a pena, sagitariano. O momento também favorece o resgate de antigos contatos e relacionamentos.

Capricórnio: busque o prazer nas coisas simples, capricorniano. O céu pede para você dar mais atenção também ao seu bem-estar.

Aquário: esteja atento às demandas das pessoas mais próximas, aquariano. É hora de você estar disponível para quem mais precisa.

Peixes: aproveite o momento para resgatar os laços de família, pisciano. É fundamental que você saiba estabelecer boas conversas.

