Confira a preparação do Nova Serrana Forgeds para a liga MGFL Hinova 2021 O time de do interior mineiro desafia as equipes da capital no torneio

Com a melhora do cenário pandêmico, os esportes no Brasil vão voltando aos poucos. O futebol americano está de volta em Minas Gerais e virá a retornar no dia 06/11 com a abertura da liga MGFL Hinova. Quatro equipes mineiras estarão atrás do primeiro título da temporada e uma delas é o Nova Serrana. Forgeds.

Dentre as quatro, é a única equipe que não atua em Belo Horizonte. Os desafiantes chegam confiantes para a competição que podem apimentar a competição com jogadores experientes. O time já começou sua preparação e mesmo com os protocolos ainda aplicados contra o Covid-19, os Forgeds mantiveram o calendário.

No começo dos treinos os protocolos ainda estavam limitando as ações para o retorno aos treinos. Antes do anúncio do campeonato, a equipe já buscava o retorno, portanto os primeiros contatos aconteceram de forma híbrida, sendo parte teórica, tomando os devidos cuidados e parte online onde eram repassadas táticas e melhorias para cada atleta, relacionado as suas posições.

Com o avanço na liberação dos protocolos, a equipe também flexibilizou seus treinos e voltou a atuar com mais presença seguindo todos os protocolos e exigindo os devidos cuidados de seus atletas.

– À medida que os protocolos foram evoluindo… Também avançamos. E na onda verde, voltamos os treinos a todo vapor. Ainda aferindo temperatura dos atletas, e sempre higienizando o máximo possível de equipamentos e mãos-disse Moacir Paiva, dirigente do Nova Serrana.

Desta forma, a equipe do interior buscou cuidar de seus atletas. Já com o anúncio da liga e com a confirmação da participação, os Forgeds começaram a captação de atletas para o projeto em busca de fortalecer a equipe que atuará na competição no próximo mês. Foram organizados campos de treinamentos para que a habilidade dos atletas fosse colocada a prova. O foco dos treinos foi voltado para a parte física, tática e técnica, para fazer com que os atletas retornem com todos os fundamentos em dia.

– Estamos focados no que podemos fazer, e esperamos fazer o melhor pra representar o interior-completou Moacir.

Com esse pensamento, os Forgeds se preparam para a primeira partida contra a forte equipe do Cruzeiro FA. O jogo ocorrerá no dia 7 de novembro, no Sesc Venda Nova, na disputa de uma das semifinais para definir um dos finalistas e quem irá para a disputa de terceiro lugar. As equipes buscam o mérito maior em meio ao retorno da primeira competição em cenário pós-pandemia que trará muitos jogos pela frente.

