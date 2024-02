Confira a posição do Brasil no ranking com as maiores forças navais do mundo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/02/2024 - 12:25 Para compartilhar:

Em levantamento divulgado pelo site Global Fire Power, que apresenta dados de exércitos ao redor do planeta, o Brasil aparece como a 23ª maior força naval do mundo, atrás de países como a Indonésia, o Sri Lanka e o Myanmar. O ranking de 2024 leva em consideração porta-aviões, submarinos, porta-helicópteros, corvetas, fragatas, navios de assalto anfíbio, embarcações costeiras e auxiliares.

No topo da lista aparece a Rússia, com o número de 781 embarcações, 51 a mais do que a China, que figura na segunda colocação. Entre os outros primeiros cinco países estão a Coreia do Norte, que possui 505 navios, seguida pelos Estados Unidos, com 472, e a Suécia, que detém 353.

Confira o Top-10:

1º – Rússia: 781

2º – China: 730

3º – Coreia do Norte: 505

4º – Estados Unidos da América: 472

5º – Suécia: 353

6º – Indonésia: 333

7º – Itália: 309

8º – Índia: 294

9º – Tailândia: 293

10º – Sri Lanka: 270

No ranking da Global Fire Power, o Brasil aparece na 23ª colocação, com o total de 134 embarcações e está atrás de países latino-americanos como a Colômbia (12º), o México (16º) e a Bolívia (19º). Ainda de acordo com o site, estão estocados 23 navios de patrulha, quatro submarinos, seis fragatas, duas corvetas, cinco draga-minas e um porta-helicópteros em território nacional.

Países da América Latina no ranking:

12º – Colômbia: 237

16º – México: 194

19º – Bolívia: 173

23º – Brasil: 134

25º – Chile: 130

43º – Honduras: 71

45º – Paraguai: 69

46º – Peru: 69

58º – Panamá: 45

63º – Argentina: 41

67º – República Dominicana: 34

69º – Venezuela: 32

72º – Equador: 27

75º – Guatemala: 25

78º – Cuba: 24

80º – Nicarágua: 23

90º – El Salvador: 15

96º – Uruguai: 11

