Confira a lista de clubes campeões da Copa do Brasil atualizada após o título do Flamengo

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quinta vez na história. A equipe se junta ao Grêmio, que também tem cinco títulos. No segundo jogo da final, neste domingo, 10, o time superou novamente o Atlético-MG, desta vez, por 1 a 0. O maior campeão é o Cruzeiro, com seis conquistas.

Para chegar à final, o Flamengo, que entrou direto na terceira fase por ter se classificado para a Libertadores 2024, superou Amazonas, Palmeiras, Bahia e Corinthians, antes da final. Já o Atlético-MG era finalista passando por Sport, CRB, São Paulo e Vasco. Os mineiros também entraram na terceira fase.

Confira a lista:

Cruzeiro: 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio: 5 (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Flamengo: 5 (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

Palmeiras: 4 (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians: 3 (1995, 2002, 2009)

Atlético-MG: 2 (2014 e 2021).

Internacional: 1 (1992)

Fluminense: 1 (2007)

Athletico-PR: 1 (2019)

Sport: 1 (2008)

Santos 1 (2010)

Vasco: 1 (2011)

São Paulo: 1 (2023)

Criciúma 1 (1991)

Juventude 1 (1999)

Santo André: 1 (2004)

Paulista de Jundiaí: 1 (2005)

Veja a lista títulos da Copa do Brasil por Estado:

SP: 11

MG: 8

RS: 7

RJ: 7

PR: 1

PE: 1

SC: 1