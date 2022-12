Confira a lista completa dos vencedores do ‘Troféu Melhores do Ano 2022’ do ‘Domingão com Huck’, na Globo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/12/2022 - 17:10 Compartilhe

Neste domingo (25) acontece a exibição da premiação dos Melhores do Ano 2022 no ‘Domingão com Huck’, na TV Globo. A celebração se deu por voto popular em diversas categorias.





A novela ‘Pantanal’, com cinco premiados, foi o grande destaque do prêmio.

“É uma honra enorme, em plano dia de Natal, poder entrar na casa das famílias brasileiras reunidas e levar comigo os maiores talentos do entretenimento, jornalismo e música desse ano que está terminando. Tudo isso além dos homenageados do Inspiração, que destaca brasileiros que, com muito pouco, fazem muito por suas comunidades”, diz o apresentador do Domingão, Luciano Huck.

Confira a lista dos vencedores do Troféu Domingão Melhores do Ano 2022:

Jornalismo

William Bonner





Humor – Troféu Paulo Gustavo

Tatá Werneck

Música do ano

Dengo – João Gomes

Novela

Pantanal

Atriz de novela

Isabel Teixeira – Pantanal

Ator de novela

Murilo Benício – Pantanal

Atriz coadjuvante

Bella Campos – Pantanal





Ator coadjuvante

Osmar Prado – Pantanal

Série

Sob Pressão (5ª Temporada)

Atriz de série

Marjorie Estiano – Sob Pressão

Ator de série

Júlio Andrade – Sob Pressão

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias