Confira a lista completa de apresentadores da 97ª premiação do Oscar

A 97ª cerimônia do Oscar, que acontece neste domingo, 2, no Teatro Dolby, em Hollywood, nos Estados Unidos, com transmissão ao vivo no Brasil pela TV Globo, TNT e Max, a partir das 21h (horário de Brasília), é considerada o evento mais importante do cinema. Diversos famosos estarão presentes para apresentar as categorias.

Os últimos nomes foram acrescentados em 28 de fevereiro e incluem Miley Cyrus e Miles Teller entre os apresentadores.

Os quatro artistas que venceram as principais categorias de atuação na cerimônia do ano passado — Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Ator Coadjuvante — também serão apresentadores no Oscar de 2025.

Confira a lista completa de apresentadores do Oscar 2025

Emma Stone

Cillian Murphy

Da’Vine Joy Randolph

Robert Downey Jr.

Halle Berry

Penélope Cruz

Elle Fanning

Whoopi Goldberg

Scarlett Johansson

John Lithgow

Amy Poehler

June Squibb

Bowen Yang

Joe Alwyn

Sterling K. Brown

Willem Dafoe

Ana de Armas

Lily-Rose Depp

Goldie Hawn

Connie Nielson

Ben Stiller

Zoe Saldaña

Margaret Qualley

Dave Bautista

Harrison Ford

Gal Gadot

Andrew Garfield

Samuel L. Jackson

Alba Rohrwacher

Rachel Zegler

Miley Cyrus

Miles Teller

Apresentação do Oscar 2025

O evento de maneira geral será apresentado pelo comediante Conan O’Brien, que faz sua estreia no comando do Oscar neste ano.

O’Brien é mais conhecido por apresentar os talk shows noturnos “Late Night with Conan O’Brien”, “The Tonight Show with Conan O’Brien” e “Conan”. Atualmente, ele apresenta o podcast “Conan O’Brien Needs a Friend”.

Jimmy Kimmel apresentou o Oscar em 2017, 2018, 2023 e 2024. Em agosto, ele chegou a explicar por que recusou o pedido para apresentar a transmissão pela quinta vez.