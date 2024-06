Confira a lista atualizada de clubes detentores de títulos da Liga dos Campeões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 20:23 Para compartilhar:

A grande decisão da Liga dos Campeões marca o final da temporada 2023/2024 do futebol europeu. Neste sábado, em Wembley, o Real Madrid derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 0 e faturou a taça da mais importante competição europeia de clubes.

Com o resultado, o time merengue somou a 15ª ‘orelhuda’. O Borussia Dortmund chegou à final depois de superar o Paris Saint-Germain em duas vitórias por 1 a 0. Já o Real Madrid empatou por 2 a 2 com o Bayern de Munique no jogo de ida, na Alemanha e venceu os bávaros por 2 a 1 no Santiago Bernabéu.

O Real Madrid é o maior vencedor da história. O anterior ao 14ª foi conquistado na temporada 2021/2022. Já o Borussia Dortmund faturou o caneco apenas uma vez, na temporada 1996/1997.

Confira a lista atualizada dos maiores campeões europeus:

Real Madrid: 15 títulos (1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2023/2024)

Milan: 7 títulos (1962/1963, 1968/1969, 1988/1989, 1989/1990, 1993/1994, 2002/2003 e 2006/2007)

Bayern de Munique: 6 títulos (1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 2000/2001, 2012/2013 e 2019/2020)

Liverpool: 6 (1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1983/1984, 2004/2005 e 2018/2019)

Barcelona: 5 (1991/1992, 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011 e 2014/2015)

Ajax: 4 (1970/1971, 1971/1972, 1972/1973 e 1994/1995)

Inter de Milão: 3 (1963/1964, 1964/1965 e 2009/2010)

Manchester United: 3 (1967/1968, 1998/1999 e 2007/2008)

Juventus: 2 (1984/1985 e 1995/1996)

Benfica: 2 (1960/1961 e 1961/1962)

Chelsea: 2 (2011/2012 e 2020/2021)

Nottingham Forest: 2 (1978/1979 e 1979/1980)

Porto: 2 (1986/1987 e 2003/2004)

Borussia Dortmund: 1 (1996/1997)

Celtic: 1 (1966/1967)

Manchester City: 1 (2022/2023)

Hamburgo: 1 (1982/1983)

Steaua Bucareste: 1 (1985/1986)

Olympique de Marselha: 1 (1992/1993)

Feyenoord: 1 (1969/1970)

PSV: 1 (1987/1988)

Aston Villa: 1 (1981/1982)

Estrela Vermelha: 1 (1990/1991)

Títulos por país:

Espanha: 20

Inglaterra: 15

Itália: 12

Alemanha: 8

Holanda: 6

Portugal: 4

França: 1

Escócia: 1

Romênia: 1

Sérvia: 1