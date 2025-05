Confira a íntegra da 1ª oração feita pelo papa Leão XIV

VATICANO, 11 MAI (ANSA) – O papa Leão XIV fez neste domingo (11), pela primeira vez, a oração Regina Coeli (Rainha do Céu), uma saudação à Virgem Maria, a uma multidão na Praça São Pedro, no Vaticano Com versos curtos, todos terminando com o “Aleluia”, a oração é dirigida à Maria, Rainha dos Céus, para celebrar com ela a ressurreição de Cristo.

Confira as palavras ditas por Robert Francis Prevost durante a oração feita na sacada central da Basílica de São Pedro: “Caros irmãos e irmãs: Bom Domingo! Considero um dom de Deus que o primeiro domingo do meu serviço como Bispo de Roma seja o domingo do Bom Pastor, o quarto domingo do Tempo Pascal. Neste domingo, proclamamos sempre na missa uma passagem do capítulo décimo do Evangelho de João, na qual Jesus se revela como o verdadeiro Pastor, que conhece e ama as suas ovelhas e dá a vida por elas Neste domingo é celebrado, há 62 anos, o ‘Dia Mundial de Oração pelas Vocações’. Além disso, Roma acolhe hoje o Jubileu das Bandas e do Espetáculo Popular. Saúdo com afeto todos estes peregrinos e agradeço-lhes porque, com a sua música e as suas apresentações artísticas, alegram a festa de Cristo Bom Pastor: sim, é Ele que guia a Igreja com o seu Espírito Santo.

Jesus afirma no Evangelho que conhece as suas ovelhas e que elas escutam a sua voz e o seguem (cf. Jo 10, 27). Com efeito, como ensina o papa São Gregório Magno, as pessoas correspondem ao amor daquele que as ama (Homilia 14, 3-6).

Hoje, portanto, irmãos e irmãs, tenho a alegria de rezar convosco e com todo o Povo de Deus pelas vocações, especialmente pelas vocações sacerdotais e religiosas. A Igreja tem grande necessidade delas! E é importante que os jovens e as jovens encontrem, nas nossas comunidades, acolhimento, escuta e encorajamento no seu caminho vocacional, e que possam contar com modelos críveis de dedicação generosa a Deus e aos irmãos.

Façamos nosso o convite que o papa Francisco nos deixou na sua mensagem para o dia de hoje: o convite a acolher e acompanhar os jovens. E peçamos ao nosso Pai celeste que sejamos uns para os outros, cada um segundo a sua condição, pastores, segundo o seu coração (cf. Jr 3,15), capazes de se ajudarem mutuamente a caminhar no amor e na verdade. E aos jovens eu digo: ‘Não tenhais medo! Aceitai o convite da Igreja e de Cristo Senhor’.

Que a Virgem Maria, cuja vida inteira foi uma resposta ao chamamento do Senhor, nos acompanhe sempre no seguimento de Jesus”.

Na sequência, Leão XIV falou: “Irmãos e irmãs, a imensa tragédia da Segunda Guerra Mundial terminou há 80 anos, em 8 de maio, depois de ter causado 60 milhões de vítimas. No cenário dramático atual de uma terceira guerra mundial fragmentada, como o papa Francisco afirmou repetidamente, eu também me dirijo aos líderes mundiais, repetindo o apelo sempre oportuno: ‘Nunca mais guerra!’ Levo no coração o sofrimento do amado povo ucraniano. Façamos todo o possível para alcançar uma paz genuína, justa e duradoura o mais rápido possível. Que todos os prisioneiros sejam libertados e as crianças sejam devolvidas às suas famílias.

Estou profundamente triste com o que está acontecendo na Faixa de Gaza. Cessar-fogo imediatamente! Ajuda humanitária deve ser fornecida à população civil exausta e todos os reféns devem ser libertados.

Acolhi com satisfação o anúncio do cessar-fogo entre a Índia e o Paquistão e espero que as próximas negociações levem em breve a um acordo duradouro. Mas quantos outros conflitos existem no mundo! Confio este sentido apelo à Rainha da Paz para que o apresente ao Senhor Jesus para que nos obtenha o milagre da paz.

E agora saúdo a todos com afeto, romanos e peregrinos de vários países. Saúdo os membros da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, o grupo de médicos de Granada (Espanha), os fiéis de Malta, Panamá, Dallas (Texas), Valladolid, Torrelodones (Madri), Montesilvano e Cinisi (Palermo).

Saúdo os participantes da manifestação “Escolhamos a Vida” e os jovens da Fraternidade de Santa Maria Imaculada e São Francisco de Assis de Reggio Emilia.

Hoje, na Itália e em outros países, comemoramos o ‘Dia das Mães’. Envio calorosas saudações a todas as mães, com uma oração por elas e por aquelas que já estão no Céu. Feliz Dia das Mães a todas as mães! Obrigado a todos vocês! Feliz domingo a todos!”.

