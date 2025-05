Confira a história de ‘O Agente Secreto’, produção brasileira ovacionado em Cannes

O longa brasileiro “O Agente Secreto” fez história em sua estreia mundial no Festival de Cannes, no último fim de semana, ao ser aplaudido de pé durante 13 minutos, consagrando sua disputa à Palma de Ouro, principal prêmio do evento, na edição de 2025.

Além de marcar o retorno do diretor Kleber Mendonça Filho à corrida pela honraria após “Bacurau” (2019) e “Aquarius” (2016), o filme também é visto como um possível candidato ao Oscar 2026, seguindo os passos de “Ainda Estou Aqui” – vencedor na categoria de Melhor Filme Internacional.

Longa estreia nos cinemas ainda em 2025.

Qual o enredo de “O Agente Secreto”?

Ambientando na década de 1970, durante a ditadura militar, o longa-metragem acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário especialista em tecnologia que se muda de São Paulo para o Recife (Pernambuco), em uma tentativa de deixar o passado e recomeçar a vida. No entanto, ele logo percebe que é alvo de espionagem e não pode confiar nem mesmo em seus vizinhos.

Uma co-produção internacional entre Brasil, Alemanha, França e Holanda, “O Agente Secreto” tem quase três horas de duração.

Embora ainda não possua um trailer oficial, a produção já disponibilizou dois clipes com cenas do filme, confira:

Elenco

Além de Wagner Moura, a produção conta com nomes como Maria Fernanda Cândido (“Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”), Alice Carvalho (“Ângela”), Gabriel Leone (“Senna”), Isabél Zuaa (“O Nó do Diabo”), Rubens Santos (“Aquarius”), Udo Kier (“Bacurau”), Thomás Aquino (“DNA do Crime”), SuzyLopes (“Paloma”), Buda Lira (“Mais Pesado É o Céu”), Carlos Francisco (“Marte Um”), WilsonRabelo (“Bandida: A Número Um”) e Laura Lufési.