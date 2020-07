Confira a campanha de cada time garantido nas quartas de final do Catarinense A partir da próxima quarta-feira, o estadual de Santa Catarina volta a ser disputado em duelos que prometem tirar o fôlego

A partir de quarta-feira, a bola volta a rolar para o Campeonato Catarinense e oito clubes irão disputar cada palmo de grama para sair com o tão sonhado título estadual.

Logo nas quartas de final alguns jogos promete muita emoção, como por exemplo, Avaí vs Chapecoense, que além de ser a decisão da última temporada, marca o encontro da melhor com a pior campanha dos classificados.

Outro duelo interessante das quartas de final é Joinville e Brusque. O JEC é uma das forças do estado e possui uma grande tradição, mas terá que lidar com a força do interior, que pretende surpreender.

Confira abaixo a campanha de cada time e os duelos das quartas de final:



1º Avaí

Campanha: 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas – 17 pontos

2º Brusque

Campanha: 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas – 17 pontos

3º Figueirense

Campanha: 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas – 15 pontos

4º Marcílio Dias´

Campanha: 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas – 15 pontos

5º Criciúma

Campanha: 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas – 13 pontos

6º Juventus

Campanha: 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas – 11 pontos

7º Joinville

Campanha: 3 vitórias, 1 empates e 5 derrotas – 10 pontos

8º Chapecoense

Campanha: 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas – 10 pontos

Calendário:

08/07



Criciúma x Marcílio Dias – 19h

Chapecoense x Avaí – 20h30

09/07



Juventus-SC x Figueirense – 15h

Joinville x Brusque – 21h

12/07



Marcílio Dias x Criciúma – 11h

Avaí x Chapecoense – 16h

Figueirense x Juventus – 18h30

Brusque x Joinville – 21h

