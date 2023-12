Confinado em ‘A Fazenda 15’, André Gonçalves ganha homenagem da ex, Danielle Winits

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2023 - 5:28 Para compartilhar:

Danielle Winits demonstrou todo o seu amor por André Gonçalves nesta sexta-feira, 15. Em um post no Instagram, a atriz misturou fotos do ex-marido com frases motivacionais para apoiar sua permanência no reality A Fazenda 15.

“Não deixe ninguém dizer até onde vai seu sonho. Avante! #timeandré #afazenda15”, escreveu, na legenda da publicação.

Na coletânea de imagens, Danielle incluiu registros de momentos que viveu ao lado do ex, incluindo uma foto com seu filho, Guy, fruto de seu antigo relacionamento com Jônatas Faro.

Juntos desde 2016, os atores anunciaram a separação em agosto deste ano, pouco antes de André entrar para o confinamento.

Veja:

