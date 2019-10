Confiante no Flamengo, ex-presidente da Mangueira solta o verbo: ‘Não tem medroso ali’

Rio – O primeiro jogo entre Grêmio e Flamengo, válido pela semifinal da Libertadores, segue agitando as redes sociais. Nesta quarta-feira, o cantor e ex-presidente da Mangueira, Ivo Meirelles, foi ao programa ‘Acabou a brincadeira’, e mostrou que está confiante na partida de logo mais.

“Tem algumas semelhanças, o Grêmio está mais habituado na Libertadores do que o Flamengo, mas o Flamengo tem vários jogadores que não pipocam, não tem nenhum medroso ali, ninguém se assusta”.

Além de demonstrar confiança no confronto, o sambista ainda destacou a experiência de alguns jogadores do Flamengo por terem jogado muitos anos na Europa.

“Rafinha vai se amedrontar com Libertadores? Filipe Luís… Pablo Marí apesar ter jogado na segunda divisão, é acostumado com a Europa”.

Grêmio e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo de volta acontece no dia 23 de outubro, no Maracanã, no mesmo horário. Quem passar, enfrenta o classificado de River Plate e Boca Juniors.