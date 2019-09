Confiante após nova vitória na Série B, Guarani antecipa viagem para Pelotas

Com cinco vitórias nos últimos sete jogos sob comando interino do técnico Thiago Carpini, o Guarani deixou a lanterna e saltou ao 15.º lugar, com 28 pontos, na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. São três de vantagem em relação ao Vila Nova, primeiro integrante da zona de rebaixamento. O objetivo é aproveitar a boa fase e se distanciar da ameaça de queda para a Série C.

“Nossa meta continua sendo esta. Precisamos nos manter focados, unidos e confiantes para buscar os resultados positivos”, ressalta Carpini, que até brincou: “Temos que continuar com estas goleadas de 1 a 0 até o final”. Acontece que as cinco vitórias foram pela contagem mínima.

A logística também foi alterada e a delegação já viajou nesta tarde após ao almoço para Pelotas (RS), onde sexta-feira vai enfrentar o Brasil pela 25.ª rodada da Série B. O time venceu o Criciúma, terça-feira, por 1 a 0, mas ganhou problemas para a rodada seguinte da competição.

O zagueiro Luiz Gustavo, o volante Igor Henrique e o meio-campista Arthur Rezende receberam o terceiro cartão amarelo e, suspensos, vão ficar treinando em Campinas.

Apesar das perdas, o técnico Thiago Carpini adotou tom otimista em relação aos substitutos e se diz confiante para rodar o elenco na sequência dos pontos corridos. “Nem há tanto tempo para pensar, mas já tenho as ideias de quem pode suprir bem. O elenco tem peças de reposição para isso”, emendou.

Em compensação, Lenon tem retorno garantido ao time titular. O lateral-direito, também por indisciplina, esteve ausente do duelo frente ao time catarinense, mas retoma vaga de Bruno Souza no interior gaúcho.