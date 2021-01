Confiante, Abel coloca Inter entre os favoritos para vencer o Brasileirão Após a sexta vitória consecutiva, o treinador colocou a sua equipe no páreo para ficar com a taça nacional

Após a sexta vitória consecutiva no Brasileirão, o Internacional reduziu a vantagem do líder São Paulo para um ponto, feito que deixa o torcedor e elenco esperançoso na reta final do torneio.

Agora, o Inter volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o São Paulo, no Morumbi.

