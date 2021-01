Confiança x América-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques O Coelho busca retomar a liderança, perdida para a Chapecoense na rodada passada. O time sergipano apenas cumpre tabela

Confiança e América-MG entraram em campo neste sábado, 23 de janeiro,às 16h15, no Estádio Batistão, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Coelho, ainda busca o título e tenta recuperar a liderança da competição, perdida para a Chapecoense. Os mineiros estão com 69 pontos, um a menos do que os catarinenses

A equipe de Lisca busca retomar o caminho das vitórias após três empates seguidos, diante de Náutico, Botafogo-SP e Brasil de Pelotas, o que permitiu a chegada da Chape à liderança do campeonato.

Para o Confiança, que não tem chances de acesso, nem risco de rebaixamento, o duelo será para cumprir tabela e tentar uma posição melhor na classificação final. O técnico Daniel Paulista não tem desfalques e levará força máxima para BH.

Já Lisca não contará com Anderson Jesus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Eduardo Bauermann, ex-titular, assume a vaga na defesa ao lado de Messias. Outra novidade no clube é a renovação de contrato do goleiro Matheus Cavichioli, que seguirá defendendo o Coelho até o fim de 2021.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

CONFIANÇA-SE X AMÉRICA-MG

Data e horário: 23/01/2021, às 16h15

​Local: Batistão, em Aracaju (SE)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Jr. (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Onde seguir: Itatiaia FM-95,7

CONFIANÇA (Técnico: Daniel Paulista)

Rafael Santos, Thiago Ennes, Luan, Nirley e Silva; Serginho, Rafael Vila e Guilherme Castilho; Reis, Iago e Renan Gorne.

Desfalques: sem desfalques

AMÉRICA-MG (Técnico: Lisca)

Airton(Matheus Cavichioli), Daniel Borges, Messias, Eduardo Bauermann e Sávio ;Juninho, Zé Ricardo, Alê. Felipe Azevedo , Ademir e Rodolfo.

Desfalque: Anderson Jesus (suspenso)

