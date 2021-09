Confiança vence Operário-PR, mas não se afasta do Z-4

Mais um jogo movimentou a 26ª rodada do Brasileirão Série B. Jogando na Arena Batistão, em Aracaju, o Confiança recebeu o Operário-PR, neste sábado, 25. Em um jogo bastante truncado, os donos da casa conseguiram balançar as redes e saíram com o triunfo, por 1 a 0.

COMEÇO MOVIMENTADO!



Aos 2, Marcelo levantou na área, mas a defesa do Confiança acabou tirando mal. Rafael Santos fez uma defesaça no chute de Thomaz. Quatro minutos depois, os donos da casa apareceram. Williams Santana rolou para Jhemerson chutar colocado para a defesa de Simão. A assistente assinalou impedimento no início da jogada.

JOGO EQUILIBRADO!

As duas equipes conseguiram se equilibrar e poucas chances de perigo acabaram sendo criadas. Em uma das chegadas, aos 20, Rafael Oller recebeu dentro da área, livre. A arbitragem marcou impedimento. Aos 26, Madison tentou, mandou com força e isolou uma das chances de mais perigo.

MUITO TRUNCADO!

A partida ficou ainda mais equilibrada, com poucas chances de perigo sendo criadas. As duas equipes também pecaram muito na finalização e se tornaram muito desorganizadas taticamente.

PÊNALTI!



Aos 8, Ítalo deu ótimo passe para João Paulo, que foi derrubado. A arbitragem marcou penalidade. Tiago Reis foi para a bola, bateu rasteiro, e Simão se esticou para defender em dois tempos.

MUITAS FALTAS!

As duas equipes voltaram ao panorama anterior: com muitas faltas e poucas ações de perigo. Assim, em quatro minutos, a arbitragem deu quatro amarelos para os atletas em campo.

GOL!

Após trocas em ambas as partes, o Confiança conseguiu abrir o placar. Aos 37, Jhemerson levantou na segunda trave, e Simão saiu mal. Com isso, Madison aproveitou e testou para o fundo das redes, colocando o Dragão na frente. Sem outros lances, a partida terminou no 1 a 0.





E MAIS:

Veja também