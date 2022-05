Confiança vence Ferroviário e deixa a lanterna da Série C

Com gol aos 47 minutos do segundo tempo, marcado por Tatavitto, o Confiança enfim venceu a primeira partida na Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, os sergipanos passaram pelo Ferroviário-CE, por 1 a 0, no estádio Batistão, pela sexta rodada da primeira fase.

Com a vitória, o Confiança deixa a amarga lanterna, mas permanece na zona de rebaixamento da Terceira Divisão: é o 17º colocado, com cinco pontos – mesma pontuação que a Aparecidense (16ª), mas atrás pelo critério de desempate.





Já o Ferroviário perdeu a chance de encostar no líder Mirassol e caiu para nono, com nove pontos. O próximo jogo do time será no sábado, quando hospeda o Botafogo-SP. O time sergipano joga no domingo, fora de casa. Visita o Vitória-BA.