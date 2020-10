Confiança surpreende Sampaio Corrêa, amplia série invicta e cola no G4 da Série B

O Confiança chegou ao sexto jogo sem derrota ao surpreender o Sampaio Corrêa, por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Castelão, em São Luís, pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vinícius Simon, Renan Gorne e Reis, de pênalti, fizeram os gols dos sergipanos, enquanto Caio Dantas descontou para os maranhenses.

Com quatro vitórias e dois empates nas últimas partidas, o Confiança encostou de vez no G4, na sexta colocação com 25 pontos, a dois da zona de acesso. O Sampaio Corrêa, por sua vez, perdeu a sequência de sete duelos sem derrota e parou na 12.ª posição com 21 pontos.

O primeiro tempo começou com o Sampaio Corrêa na pressão. Logo aos 3 minutos, Caio Dantas recebeu em profundidade e finalizou forte no travessão do Confiança. A resposta do Confiança, no entanto, foi certeira. Vinícius Simon, mesmo entre os zagueiros e o goleiro João Gabriel, conseguiu cabecear para o fundo das redes aos 14 minutos.

O Sampaio tentou o empate e voltou a acertar a trave aos 23 minutos. Gustavo Ramos bateu cruzado e quase fez. Quatro minutos depois, o Confiança ampliou com Renan Gorne que pegou rebote de uma bola na trave batida por Ítalo.

O início da etapa final foi quente e confusa. Djalma Silva fez falta em Luís Gustavo e, com tinha amarelo, foi expulso logo aos 8 minutos, deixando o Confiança com um a menos. No minuto seguinte, o árbitro mineiro Emerson de Almeida Ferreira expulsou Eloir por falta em Emerson Ferreira. Alertado pelos jogadores do Sampaio Corrêa que o volante não tinha amarelo, o árbitro cancelou a expulsão e manteve o amarelo.

Com a bola em jogo, Rafael Vila cruzou e Luís Gustavo colocou a mão na bola. Na cobrança, aos 28 minutos, Reis deslocou o goleiro João Gabriel, ampliou para o Confiança. Aos 41 minutos, Jackson acertou a trave e, no rebote, Caio Dantas só empurrou e fez seu oitavo gol, igualando os artilheiros Léo Gamalho, ex-CRB, e Breno Lopes, do Juventude.

Na 18.ª rodada, a penúltima do primeiro turno, o Sampaio Corrêa receberá o Cuiabá no sábado, às 18h30, no Castelão, em São Luís. No mesmo dia, mas às 21 horas, o Confiança visitará o América-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 3 CONFIANÇA

SAMPAIO CORRÊA – João Gabriel; Luis Gustavo (Diego Tavares), Joécio, Daniel Felipe (Robson) e Marlon; André Luís (Ferreira), Eloir, Gustavo Ramos (Roney) e Marcinho (Jackson); Pimentinha e Caio Dantas. Técnico: Léo Condé.

CONFIANÇA – Rafael Santos; Caíque Sá (Thiago Ennes), Matheus Mancini, Vinícius Simon (Iago) e Djalma Silva; Madison, Guilherme Castilho, Rafael Vila (Ari Moura), Ítalo e Reis (Everton); Renan Gorne (Léo Griggio). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS – Vinícius Simon, aos 14, e Renan Gorne, aos 26 minutos, do primeiro tempo; Reis, aos 28, e Caio Dantas, aos 41 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO – Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS – Daniel Felipe, Eloir, Diego Tavares (Sampaio Corrêa); Djalma Silva, Rafael Santos, Guilherme Castilho, Madison (Confiança).

CARTÃO VERMELHO – Djalma Silva (Confiança).

RENDA e PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Castelão, em São Luís (MA).

