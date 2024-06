Confiança, Remo e Ferroviário vencem pela sétima rodada da Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/06/2024 - 22:04 Para compartilhar:

Quatro partidas abriram, neste sábado, as disputas da sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária-SP ficou no empate sem gols com o Tombense-MG e perdeu a chance de assumir a liderança provisória. Enquanto isso, Confiança-SE, Remo-PA e Ferroviário-CE conquistaram resultados positivos.

No estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), Tombense-MG e Ferroviária-SP não saíram do empate sem gols. O time paulista segue na segunda colocação com 15 pontos, mas se tivesse vencido teria assumido a liderança provisória. Já os mineiros estão em sexto, com 11.

No estádio Batistão, em Aracaju (SE), o Confiança-SE voltou a vencer após três rodadas de jejum ao bater o Aparecidense-GO, pelo placar de 3 a 1. O time sergipano subiu para décimo, com oito. O rival chegou ao quinto jogo sem vitória e aparece próximo da zona de rebaixamento com cinco pontos. O Sampaio Corrêa-MA, por sua vez, segue sem vencer. Mesmo jogando no estádio Castelão, em São Luís (MA), acabou derrotado por 2 a 1 pelo Remo-PA, e continua na parte debaixo da tabela, estacionado nos dois pontos. O time paraense voltou a vencer após duas rodadas e está na 12ª colocação, com sete.

No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), o Ferroviário embalou a segunda vitória seguida, ao vencer por 1 a 0 o Londrina-PR, subindo para a 13ª colocação, com sete pontos. O time paranaense voltou a perder após quatro jogos, permanecendo com nove, em nono lugar.

A rodada ainda tem jogos neste domingo e segunda-feira. Destaque para o Athletic-MG que tenta manter os 100% de aproveitamento diante do Botafogo-PB, na Paraíba. Em São Paulo, o São Bernardo-SP encara o Ypiranga-RS para encostar de vez na briga pela liderança.

Confira os jogos da 7ª rodada:

SÁBADO

Confiança-SE 3 x 1 Aparecidense-GO

Sampaio Corrêa-MA 1 x 2 Remo-PA

Tombense-MG 0 x 0 Ferroviária-SP

Ferroviário-CE 1 x 0 Londrina-PR

DOMINGO

16h30

Caxias-RS x Figueirense-SC

São Bernardo-SP x Ypiranga-RS

19h

ABC-RN x Floresta-CE

Volta Redonda-RJ x CSA-AL

SEGUNDA-FEIRA

20h

São José-RS x Náutico-PE

Botafogo-PB x Athletic-MG