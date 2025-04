Confiança está ‘quase se desintegrando’ no cenário americano, diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta terça-feira, 1º, que a confiança está “quase se desintegrando” no cenário americano e que a incerteza atual está associada ao medo da inflação.

“Há temores de que as tarifas sobre as importações aumentem além das importações e afetem outros custos. As pessoas não querem voltar ao ambiente inflacionário de 2021, 2022”, declarou ele em entrevista à Fox News.

Segundo Goolsbee, o problema com as tarifas é que elas causam um choque na oferta. O dirigente, todavia, disse que, conseguindo passar por esse período de incerteza, a força subjacente da economia ainda estará presente. “Informações concretas sobre a economia dos EUA ainda são robustas”, acrescentou.