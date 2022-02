Confiança empresarial alemã tem melhora significativa em fevereiro

Por Zuzanna Szymanska e Rene Wagner

BERLIM (Reuters) – O sentimento empresarial da Alemanha melhorou em fevereiro em todos os setores, com as esperanças por um fim da crise do coronavírus mais do que compensando as preocupações com o conflito na Ucrânia, embora uma possível escalada da tensão ainda represente um grande risco, mostrou uma pesquisa nesta terça-feira.

O instituto Ifo disse que seu índice de clima empresarial subiu para 98,9, ante leitura revisada para cima de 96,0 em janeiro, patamar mais alto desde agosto do ano passado. Pesquisa da Reuters com analistas apontava para leitura de 96,5 em fevereiro.

“Os resultados da pesquisa do Ifo de fevereiro são um sinal claro de que a economia alemã se beneficiará massivamente do alívio da crise do coronavírus nos próximos meses”, disse Joerg Kraemer, economista-chefe do Commerzbank.

Ao mesmo tempo, uma possível escalada da situação na Europa Oriental paira sobre a maior economia da Europa, disseram especialistas.

“Embora uma leitura tão forte normalmente espalhe otimismo, os desdobramentos Rússia-Ucrânia de ontem à noite provavelmente tornaram esse importante indicador algo do passado”, disse Carsten Brzeski, economista do ING.

