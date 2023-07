Confiança em Putin tem baixa histórica em média de 24 países

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 11/07/2023 - 8:31 Compartilhe

De acordo com uma sondagem divulgada nesta segunda-feira (10/07) pelo think tank americano Pew Research Center, a percepção global sobre a Rússia e o seu presidente, Vladimir Putin, é a pior de todos os tempos.

O levantamento, realizado em 24 nações, descobriu que, em média, 82% dos entrevistados dizem ter pouca ou nenhuma confiança no líder russo para “fazer a coisa certa em relação aos assuntos mundiais”.

A confiança em Putin atingiu uma baixa recorde em nove países, incluindo na Alemanha, onde caiu de 14% em 2022 para 8% em 2023.

No Brasil, a confiança no presidente russo caiu de 17% para 12% entre 2019, ano da última pesquisa anterior, e 2023. Já o nível de desconfiança subiu 16 pontos percentuais, indo de 61% para 77%.

No entanto, a confiança em Putin atingiu recordes na Índia e na Indonésia. A parcela de indianos que expressam confiança no presidente russo aumentou 17 pontos percentuais desde que o Pew Research Center fez a pesquisa pela primeira vez, em 2019. Na Indonésia, a confiança no russo aumentou 7 pontos, de 36% em 2019 para 43% em 2023.

Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, os níveis de confiança em Putin atingiram baixas recordes em quase todos os países pesquisados, principalmente na Alemanha, Israel e Espanha.

O Pew Research Center também entrevistou pessoas sobre a opinião em relação ao presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, sobre a Otan e sobre alguns dos líderes da aliança.

Visões mistas sobre Zelenski

As opiniões sobre Zelenski são mais variadas em comparação com as sobre Putin. Uma média de 51% nos 24 países tem pelo menos alguma confiança em Zelenski para fazer a coisa certa em relação aos assuntos mundiais, enquanto 39% dizem ter pouca ou nenhuma confiança no líder ucraniano.

Na Europa, ele tem alta confiança da população na Holanda (73%), Suécia (86%) e Reino Unido (77%), mas menos na Grécia (28%), Hungria (11%) e Itália (38%). No Brasil, está em 33%.

A confiança em Zelenski varia de acordo com a ideologia. Os à esquerda do espectro político confiam mais nele do que os de direita em seis países, incluindo nos Estados Unidos, onde três quartos da esquerda confiam em Zelenski em comparação com a metade da direita. No entanto, a direita mostra mais confiança no ucraniano do que a esquerda na Argentina, Grécia, Coreia do Sul e Espanha.

Otan e seus líderes

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que apoia a Ucrânia desde a invasão russa em grande escala iniciada em fevereiro de 2022, é vista favoravelmente em 11 de seus países membros incluídos na pesquisa: Polônia, Holanda, Reino Unido, Alemanha, Itália, EUA, Canadá, França, Hungria, Espanha e Grécia.

Nesses países, 62% dos entrevistados têm uma visão positiva da Otan, enquanto 31% têm uma visão desfavorável da aliança militar.

Os pesquisadores também descobriram que as opiniões na Suécia, que está a um passo de se tornar membro da aliança, estão entre as mais positivas, com 78% tendo uma opinião favorável da Otan.

Líderes mundiais associados à guerra na Ucrânia

As opiniões globais sobre o presidente dos EUA, Joe Biden, o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, são mais favoráveis do que as sobre Putin.





Nos 24 países pesquisados, 54% das pessoas expressaram confiança na capacidade de Biden de lidar com assuntos mundiais. Macron e Scholz ficaram logo atrás, com índices de confiança de 50% e 49%, respectivamente.

A confiança em Macron caiu significativamente no ano passado em alguns países da Otan. Por exemplo, a confiança no presidente francês caiu 16 pontos percentuais no Canadá, de 66% em 2022 para 50% em 2023.

md/bl (ots)

