Confiança e Ypiranga-RS atingem vice-liderança dos seus grupos na Série C

O equilíbrio marcou os quatro jogos disputados neste domingo pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. No Grupo A, o Confiança reassumiu a vice-liderança ao empatar em casa por 1 a 1 com o Santa Cruz. No Grupo B, continua a supremacia gaúcha, com Ypiranga e São José trocando de posições dentro do G4, a zona de classificação.

No Batistão, o Confiança até se contentou com o empate porque foi suficiente pra atingir os 25 pontos e a segunda posição, só atrás do líder e já classificado Sampaio Corrêa, com 30 pontos. A situação mais difícil é a do time pernambucano, com 22 pontos, em sétimo lugar.

Na luta contra o rebaixamento, o Treze ganhou uma sobrevida ao vencer em casa por 2 a 0 o Ferroviário. Mesmo assim, o time paraibano é penúltimo colocado, com 15 pontos, um na frente do lanterna ABC, com 14. O time cearense, em queda, com 23 pontos, ainda sonha com uma vaga nas quartas de final.

Na segunda-feira, o Sampaio vai enfrentar o Náutico, quarto colocado com 24 pontos, na Arena Pernambuco. É uma boa chance para o Náutico vencer, superar o Imperatriz, terceiro com 24, e o Confiança, com 25, e chegar à vice-liderança com 27 pontos.

OS GAÚCHOS – O Ypiranga chegou à vice-liderança do Grupo B, com 25 pontos ao ganhar por 1 a 0 do Luverdense, em Lucas do Rio Verde. O São José-RS também chegou aos 25 pontos ao empatar com o Boa, por 2 a 2, em Varginha (MG). O time de Porto Alegre só fica na terceira posição por ter menos vitórias do que o Ypiranga: 6 a 5.

O Juventude lidera com 27 pontos, enquanto o Volta Redonda fecha o G4 com 24 pontos. Nas últimas duas rodadas ainda vão lutar pela classificação o Paysandu, com 24, em quinto, e o Remo, com 23, em sexto lugar. Há vários confrontos diretos programados para as duas próximas rodadas.

O Luverdense, com 13 pontos, é penúltimo colocado e está bem perto do rebaixamento, que já é fato para o Atlético-AC, com oito, e que volta à Série D depois de duas temporadas na Série C.

Confira os jogos da 16.ª rodada:

Quinta-feira

Juventude 2 x 0 Tombense

Sexta-feira

Volta Redonda 0 x 0 Remo

Sábado

Imperatriz 1 x 0 ABC

Globo 0 x 3 Botafogo-PB

Paysandu 4 x 0 Atlético-AC

Domingo

Treze 2 x 0 Ferroviário

Boa 2 x 2 São José-RS

Luverdense 0 x 1 Ypiranga

Confiança 1 x 1 Santa Cruz

Segunda-feira

20h – Náutico x Sampaio Corrêa