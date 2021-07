Confiança e Vitória ficam no empate em jogo da 10ª rodada da Série B

Confiança e Vitória ficaram no empate em 1 a 1 em jogo atrasado da 10ª rodada da Série B. A igualdade no placar deixou os dois clubes cada vez mais próximos do Z4 da competição nacional.

A primeira etapa do jogo foi de boa movimentação e chances criadas para os dois times – tanto que ambas equipes balançaram as redes adversárias nos primeiros 45 minutos.

O placar em Aracaju mudou pela primeira vez logo aos seis minutos da primeira etapa. Após cruzamento de Luciano Juba, a bola sobrou para Daniel Penha na segunda trave, que cabeceou no canto esquerdo e balançou as redes do Vitória.

O marcador no Batistão voltou ao empate aos 34 minutos e com bastante categoria. Bruno Oliveira encontrou Pablo Siles na entrada da área do Confiança, que ajeitou para a perna esquerda e soltou a bomba, sem chances de defesa para Ronaldo.

A primeira boa chance da etapa complementar saiu aos nove minutos e foi dos donos da casa. Autor do primeiro gol, Daniel Penha arriscou da intermediária e obrigou Ronaldo a fazer uma linda defesa.

O goleiro Ronaldo operou um milagre que impediu o segundo gol do Confiança os 20 minutos do segundo tempo. Caíque Sá recebeu na entrada da área e chutou à queima-roupa para grande defesa do arqueiro da equipe baiana.

Próximos jogos:

Recuperado e com o jogo da 10ª rodada no passado, Confiança e Vitória retornam aos gramados da Série B na próxima terça-feira (13).

O Dragão vai visitar o Avaí, no Estádio da Ressacada, às 19h (de Brasília). Em contrapartida, o Rubro-negro recebe o Sampaio Corrêa, no Barradão, às 21h30 (de Brasília).

Ficha técnica Confiança x Vitória:

Local: Estádio Batistão, Aracaju (SE)

Data-Horário: 10/07/2021 – 19h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Auxiliares: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Marcos dos Santos Brito (MS)

Cartões amarelos: Daniel Penha, Isaque, Marcelinho, Nery Bareiro (CON); Fernando Neto, Ygor Catatau (VIT)

Cartão vermelho: Pablo Siles (VIT)

Gols: Daniel Penha (6’/1ºT), Pablo Siles (34’/1ºT)

Confiança: Rafael Santos; Marcelinho, Nery Bareiro, Isaque e Luciano Juba; Gilberto, Renan Areias (Bruno Sena, aos 0/2ºT) e Daniel Penha; Ítalo (Gustavo Ramos, aos 0/2ºT), Hernane (Alex Henrique, aos 28/1ºT) e Neto Berola (Caíque Sá, aos 0/2ºT). Técnico: Rodrigo Santana.

Vitória: Ronaldo; Cedric, João Victor, Wallace Reis e Pedrinho; João Pedro, Pablo Siles, Fernando Neto (Gabriel Bispo, aos 33/2ºT) e Bruno Oliveira (Soares, aos 12/2ºT); David (Ygor Catatau, aos 12/2ºT – Guilherme Santos, aos 34/2ºT) e Dinei (Eron, aos 34/2ºT). Técnico: Ramon Menezes.

