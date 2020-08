Confiança e Paraná fecham a rodada de sexta-feira da Série B Azulão e Tricolor da Vila Capanema se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Batistão

A noite de sexta-feira será agitada no Batistão. A partir das 21h30 (Horário de Brasília), Confiança e Paraná se enfrentam para fechar o dia de estreia da competição.

Como chegam



Mesmo sem a torcida, o Confiança chega com um ligeiro favoritismo, já que a equipe fez uma excelente campanha na Copa do Nordeste, onde foi eliminado na semifinal. A ordem no Azulão é manter o embalo e sair de campo com os três pontos.

Do outro lado vem o Paraná, que teve um estadual repleto de altos e baixos. Pressionado, o técnico Allan Aal vai promover três estreias: Jean Victor, Wandson e Bruno Gomes.

Prováveis Escalações:

Confiança: Rafael; Thiago Ennes, Nirley, Matheus Mancini e Djalma Silva; Amaral, Jeferson e André Moritz; Ari Moura, Ítalo e Reis.

Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Fabrício, Thales e Jean Victor; Jhony Douglas (Kaio), Carlos Dias e Renan Bressan; Wandson, Bruno Gomes e Thiago Alves (Gustavo Mosquito).

