Confiança dos exportadores alemães melhora em novembro, diz Ifo

BERLIM (Reuters) – A confiança dos exportadores alemães entrou em território positivo em novembro apesar dos temores de uma recessão global, já que a indústria automotiva viu uma retomada da demanda estrangeira, compensando as perspectivas mais sombrias em outros setores, de acordo com uma pesquisa.

O instituto Ifo disse nesta segunda-feira que seu índice de expectativas de exportação subiu para 0,4, ante -4,6 em outubro, citando sua pesquisa com 2.300 empresas. A leitura leva o índice ao seu nível mais alto desde junho, depois de subir pelo segundo mês consecutivo.

“Pequenos vislumbres de esperança estão surgindo para a indústria de exportação alemã”, disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest, em comunicado.

Enquanto as montadoras esperavam que as exportações crescessem, os fabricantes de máquinas e equipamentos e as empresas do setor elétrico tinham pouca expectativa por mais impulso dos negócios internacionais, disse Fuest.

Um terço da economia global pode entrar em recessão até 2023, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), prejudicando a demanda pelas exportações alemãs.

