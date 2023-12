Confiança dos consumidores dos EUA mantém tendência de melhora

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 20/12/2023 - 14:14 Para compartilhar:

A confiança dos consumidores dos Estados Unidos melhorou mais do que o esperado em dezembro, com maior otimismo em relação à economia e ao emprego, de acordo com a pesquisa mensal do Conference Board divulgada nesta quarta-feira (20).

O índice que mede a confiança dos americanos no futuro de sua economia subiu para 110,7 pontos, contra 101,0 em novembro (valor revisto em baixa).

O resultado supera as expectativas, já que os analistas antecipavam apenas 104,5 pontos, segundo consenso do Market Watch.

Essa melhora “reflete avaliações mais positivas das atuais condições econômicas e da disponibilidade de emprego, assim como expectativas menos pessimistas sobre a atividade empresarial, o mercado de trabalho e a renda nos próximos seis meses”, comentou a economista-chefe do Conference Board, Dana Peterson, no comunicado à imprensa.

