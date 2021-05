Confiança do empresário cresce em 28 de 30 setores da indústria em maio, diz CNI Todos os setores da indústria estão com o ICEI acima dos 50 pontos, indicando confiança. Em relação há um ano, o indicador da indústria de transformação passou de 34,7 para 58,1 pontos

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) – resultados setoriais, medido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra que todos os setores da indústria estão confiantes em maio. Neste mês, o indicador subiu em 28 dos 30 setores pesquisados em relação a abril de 2021. Além disso, os dois segmentos da indústria que estavam sem confiança no mês passado, Calçados e Produtos de limpeza, ultrapassaram a linha divisória de 50 pontos. O ICEI varia de 0 a 100, tendo em 50 pontos uma linha de corte, que separa o cenário positivo do negativo.

Entre maio de 2020 e maio de 2021, o crescimento da confiança é muito grande. O ICEI do setor de veículos passou de 29,6 pontos para 60,6 pontos; de metalurgia subiu de 33,8 para 63,4 pontos; de equipamentos de informática cresceu de 30,1 para 58,1 pontos; de máquinas e equipamentos aumentou de 33,7 pontos para 62,3 pontos. Nessa comparação anual, o menor crescimento ocorreu no setor de produtos de limpeza, mesmo assim, foi um aumento de 9,1 pontos. O ICEI estava em 45,1 e passou para 54,2 pontos.

O gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, explique maio do ano passado foi o pior momento da pandemia para indústria, quando os empresários tiveram que parar suas linhas de produção e se adaptar. Ao mesmo tempo, se viam diante de uma incerteza muito grande. Neste ano, apesar da segunda onda, o tombo da confiança nos meses de março e abril não ocorreu, em especial, porque as medidas de isolamento social foram melhor direcionada e as indústrias estavam mais preparadas.

“Ao contrário do que ocorreu em 2020, em 2021 as medidas de restrição de atividades econômicas têm permitido o funcionamento das empresas da Indústria”, explica Marcelo Azevedo.

Ele avalia que o nível de incerteza também é menor em 2021 do que em 2020, pois as empresas já viram que a recuperação econômica em 2020 foi rápida após a liberação das atividades. Além disso, em 2021 também há a expectativa de que a vacinação da população resolva a crise sanitária.

