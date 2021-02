Confiança do empresário cai pelo segundo mês seguido Indicador de confiança passou de 60,9 pontos para 59,5 pontos. Apesar da queda, o índice está acima da linha de corte e indica que a indústria segue confiante

A avaliação dos empresários sobre as condições de seus negócios em 2021 provocou novo recuo do Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice caiu pelo o segundo consecutivo e acumula queda de 3,6 pontos entre janeiro e fevereiro deste ano e está em 59,5 pontos, em uma escala de 0 a 100.

Apesar da aparente piora, o ICEI está acima e distante da linha divisória de 50 pontos, que separa confiança da falta de confiança. De acordo com o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, a queda da confiança foi causada principalmente pela avaliação das condições atuais das empresas e da economia brasileira, que se tornou menos positiva.

“A percepção do estado atual da economia brasileira e das empresas é de melhora na comparação com os últimos seis meses, mas essa visão já foi mais forte e disseminada entre os empresários. É um indicador para ser acompanhando, pois o otimismo é importante para estimular a produção, o investimento e a geração de empregos. Esses fatores são fundamentais para a continuidade da recuperação econômica”, explica Marcelo Azevedo.

