Confiança do consumidor sobe para 89,3 em janeiro nos EUA, diz Conference Board

O índice de confiança do consumidor americano subiu de 87,1 em dezembro para 89,3 em janeiro, informou nesta terça-feira, 26, o instituto Conference Board. A leitura surpreendeu a previsão de alta a 88, de analistas do Wall Street Journal..

O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho, por sua vez, aumentou de 87,0 em dezembro para 92,5 neste mês.

Já o indicador de condições atuais caiu de 87,2 para 84,4 no mesmo intervalo.

“A avaliação dos consumidores sobre as condições atuais enfraqueceu ainda mais em janeiro, com a covid-19 ainda como principal supressora”, diz Lynn Franco, diretora de indicadores econômicos do Conference Board, em nota. “As expectativas dos consumidores em relação à economia e aos empregos, no entanto, avançaram ainda mais, sugerindo que os consumidores preveem melhora das condições em um futuro não muito distante”, pondera.

