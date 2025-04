Confiança do consumidor paulista tem estabilização em abril após 2 quedas, aponta ACSP

Após duas quedas consecutivas, a confiança do consumidor paulista se estabilizou em abril. O Índice de Confiança do Consumidor Paulista (ICCP), elaborado para o Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP) pela PiniOn, alcançou 100 pontos, aumentando 2% em relação a março e caindo 2,9% na comparação com abril de 2024. O resultado interrompe duas quedas mensais seguidas e leva o índice de volta ao campo neutro.

Melhorou a percepção das famílias em relação à sua situação financeira atual, com aumento na segurança no emprego e, principalmente, no tocante às expectativas futuras sobre renda e emprego.

O aumento da confiança dos consumidores paulistas resultou em maior propensão a comprar itens de maior valor, como carro e casa, e bens duráveis, geladeira e fogão. A intenção de investir para o futuro permaneceu relativamente estável.

No recorte de classes socioeconômicas, o ICCP seguiu mostrando resultados mistos, com aumento de confiança para as famílias das classes AB e C e redução para aquelas pertencentes à classe DE.

Capital segue abaixo do neutro

Na cidade de São Paulo, o Índice de Confiança do Consumidor (ICCSP) alcançou 91 pontos em abril, aumentando 4,6% em relação a março e recuando 3,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Apesar do aumento mensal, o ICCSP ainda permanece no campo pessimista, abaixo de 100 pontos.

Com relação à evolução da confiança dos consumidores da capital, distribuídos por classes socioeconômicas, os resultados mostraram aumento para todas as famílias, independentemente de sua classificação em AB, C ou DE.

Também houve melhora das percepções com relação à situação atual, com aumento da segurança no emprego e, de forma mais intensa, em termos das expectativas futuras de emprego e renda, levando a maioria dos entrevistados a manifestar mais interesse em comprar itens de maior valor e bens duráveis. Apesar do quadro geral de aumento da confiança, a disposição em investir para o futuro mostrou estabilidade em relação ao mês anterior.

Para o economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, os resultados do ICCP e do ICCSP de abril mostraram aumento mensal, enquanto, em termos interanuais, ambos os índices continuaram apresentando queda.

“O fato de o Estado e a cidade de São Paulo serem os maiores geradores de empregos formais pode contribuir para a melhora da confiança. No entanto, a aceleração da inflação, aliada ao elevado endividamento das famílias e aos juros altos, ainda mantém os consumidores paulistas e paulistanos cautelosos na hora de comprar, mantendo os índices de confiança no campo pessimista”, explicou Ruiz de Gamboa.