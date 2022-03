Confiança do consumidor na zona do euro cai a -18,7 em março, mostra preliminar

O índice de confiança do consumidor na zona do euro caiu de -8,8 em fevereiro a -18,7 em março, segundo dados preliminares da Comissão Europeia. O indicador veio pior do que o previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda a -12,9.

Esta é a sexta queda mensal consecutiva na confiança dos consumidores da zona do euro.

O declínio de março é o mais acentuado desde março de 2020, quando a pandemia de covid-19 atingiu a região pela primeira vez e os bloqueios foram impostos.

