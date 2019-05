Confiança do consumidor na Alemanha deve se deteriorar em junho, prevê GfK

O índice de confiança do consumidor da Alemanha caiu de 10,2 em maio para 10,1 na pesquisa de junho, segundo estimativa divulgada hoje pelo instituto alemão GfK. A leitura de maio foi revisada para baixo, de 10,4 originalmente.

O resultado frustrou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam o indicador a 10,4, e sugere que a confiança da população da maior economia europeia vai se deteriorar em junho.

Segundo o Gfk, “a desaceleração global da economia, as intermináveis discussões em torno do Brexit e o risco de escalada do conflito comercial com os EUA” prejudicaram a perspectiva econômica dos consumidores na Alemanha.

O GfK utiliza dados do mês atual para estimar a confiança do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.