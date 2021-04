Confiança do consumidor dos EUA sobe para máxima de 1 ano no início de abril

WASHINGTON (Reuters) – A confiança do consumidor dos Estados Unidos subiu para máxima de um ano no início de abril em meio ao fortalecimento do crescimento econômico, embora as famílias estejam preocupadas com o aquecimento da inflação este ano, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira.

A Universidade do Michigan informou que seu índice preliminar do sentimento do consumidor subiu a 86,5 na primeira metade deste mês de leitura final de 84,9 em março. Economistas consultados pela Reuters projetavam alta do índice a 89,6.

A medida da pesquisa sobre as condições econômicas atuais aumentou para uma leitura de 97,2 de 93,0 em março. A medida de expectativas do consumidor ficou inalterada em 79,7.

A expectativa para a inflação em um ano saltou a 3,7%, de 3,1%, enquanto a de 10 anos permaneceu em 2,7%.

