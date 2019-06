Confiança do consumidor dos EUA cai ao menor nível desde setembro de 2017

O índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu de 131,3 pontos (dado revisado de 134,1 pontos) em abril para 121,5 pontos em maio, o menor nível desde setembro de 2017, de acordo com o Conference Board. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam queda menos acentuada do indicador, para 131,0 pontos.

O índice de condições atuais, baseado na avaliação dos consumidores americanos sobre as condições atuais do mercado de trabalho e de negócios, também apresentou recuo, ao passar de 170,7 pontos em maio para 162,6 pontos em junho. Já o índice de expectativas caiu de 105,0 no mês passado para 94,1 este mês, apontou o Conference Board.

Na avaliação da diretora sênior de indicadores econômicos do Conference Board, Lynn Franco, a queda no índice de sentimento atual foi impulsionada por uma avaliação menos favorável das condições do mercado de trabalho e de negócios. “As expectativas dos consumidores em relação às perspectivas de curto prazo também recuaram. A escalada nas tensões comerciais e tarifárias no início deste mês parece ter abalado os consumidores”, disse Franco.